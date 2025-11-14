Un argentino fue nominado al premio de “Abogado del año” por las Islas Vírgenes Británicas

- Advertisement -

La designación de Martín Litwak como uno de los “abogados del año” por las Islas Vírgenes Británicas representa un nuevo hito en la carrera de un profesional argentino que se ha consolidado como referente internacional en planificación patrimonial y fiscalidad internacional. La noticia, confirmada por BVI Finance tras su inclusión en la lista de nominados para los 2025 Financial Services Awards, eleva el perfil del jurista radicado en Miami y resalta el valor del trabajo argentino en ámbitos jurídicos globales tradicionalmente dominados por firmas anglosajonas.

Nacido en Buenos Aires y con experiencia profesional en distintas jurisdicciones —incluyendo residencias en las Islas Vírgenes Británicas y en Uruguay—, Litwak encabeza desde hace quince años la firma UNTITLED Strategic Legal Consulting, con base principal en Montevideo y oficinas suplementarias en Miami, Madrid y el propio territorio de BVI. El reconocimiento otorgado por BVI Finance, entidad líder en la promoción de servicios y productos del territorio británico de ultramar, lo posiciona entre los siete seleccionados más destacados del sector legal dentro del competitivo universo de la estructuración patrimonial.

La categoría “Abogado del año” en los Financial Services Awards pretende distinguir a quienes, de acuerdo al criterio de BVI Finance, han dejado una marca significativa en el desarrollo profesional en las Islas Vírgenes Británicas, alcanzando resultados de excelencia para sus clientes e incrementando el estándar de la práctica jurídica durante al menos la última década. Litwak ya había sido considerado para reconocimientos similares, pero destacó que formar parte de este selecto listado es motivo de “orgullo” y que la nominación en sí misma constituye una prueba irrefutable del impacto y la calidad del trabajo realizado en la región.

El proceso de selección admite también el voto público, lo que otorga una dimensión participativa a la definición final de la distinción. Los interesados pueden emitir su voto a través de una plataforma online habilitada por la organización, que pondera tanto la opinión profesional como el reconocimiento social. Además de la candidatura individual de Litwak, UNTITLED también integra la terna de los “Proveedores de servicios corporativos”, un logro que refleja el crecimiento sostenido y la consolidación institucional de la firma argentina en el mercado internacional.