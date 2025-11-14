El Albiceleste alcanzó la punta al derrotar a Unión Dennehy

La jornada de este viernes 14 de octubre marcó el inicio de la decimoprimera fecha de la Competencia 2025/2026 del Ascenso.

En un enfrentamiento importante para la visita, Social y Deportivo 12 de Octubre se impuso por 2-1 a Unión Dennehy y alcanzó la cima de la tabla de posiciones.

El partido, jugado en el estadio ‘El Coqueto’, comenzó con un gol de 12 de Octubre a través de Matías Lopez y luego aumentó Lucas Donagone. En el final, Unión Dennehy a través de Guillermo Matta, descontó de penal al convertir desde los 12 pasos.

Con este triunfo, 12 de Octubre quedó como líder de la competencia con 21 puntos, seguido por 18 de Octubre con 20 unidades, y Atlético Dudignac, que se encuentra tercero con 15.

Este sábado 16 de octubre continuará la fecha con los siguientes partidos:

Defensores de la Boca vs. Compañía General Buenos Aires

18 de Octubre vs. Dudignac

Posiciones:

12 de Octubre: 21 puntos 18 de Octubre: 20 puntos Atlético Dudignac: 15 puntos Unión Dennehy: 9 puntos Defensores de Sarmiento: 9 puntos Defensores de la Boca: 6 puntos Compañía General Buenos Aires: 6 puntos

El torneo continúa intensamente, y con este resultado, 12 de Octubre se posiciona como uno de los principales contendientes para alzarse con el campeonato. La lucha por el ascenso sigue abierta y promete más emoción en las próximas jornadas.