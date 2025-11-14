Alertas Meteorológicas: Naranja por tormentas severas en un sector de la provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

Un informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cerca de la hora 18 de este viernes destaca un alerta naranja para algunas áreas de la provincia de Buenos Aires, como Nueve de Julio, mientras que otras zonas del terrritorio bonaerense están bajo alerta amarilla debido a la posibilidad de condiciones meteorológicas severas.

Resumen de las condiciones y pronóstico:

Fecha y hora: Este pronóstico es para el sábado 15 de noviembre, comenzando entre las 19:00 y 20:00 horas y extendiéndose hasta las primeras horas del domingo (2:00-3:00 am).

Áreas afectadas: La provincia de Buenos Aires será una de las más afectadas. Dentro de la misma, se destaca que algunas áreas específicas, como el sector que incluye Nueve de Julio, están bajo alerta naranja debido a tormentas fuertes y zonas ya inundades.

Fenómenos esperados: Lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad . Las tormentas avanzarán de oeste a este afectando diferentes localidades de la provincia. Intensidad localmente fuerte en algunos puntos. Las precipitaciones pueden superar los 20-40 mm en la mayoría de las zonas, con valores más altos en áreas puntuales. Actividad eléctrica frecuente, chaparrones intensos de corta duración, ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h y caída de granizo en puntos aislados.

Alertas y recomendaciones: Las localidades bajo alerta amarilla deben estar atentas a los posibles eventos severos. Las tormentas fuertes y vientos intensos pueden causar inconvenientes, especialmente en áreas de mayor riesgo. Se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en sectores con mayor vulnerabilidad.



Pronóstico para el domingo 16 de noviembre:

Las lluvias continuarán durante la madrugada hasta las 2:00-3:00 am, pero luego se estabilizará el clima.

Los vientos del sur y sudoeste seguirán con ráfagas de hasta 60 km/h durante la tarde, lo que provocará un descenso de las temperaturas hacia la noche.

Es importante que las autoridades y la población en general tomen las medidas necesarias para evitar accidentes o daños materiales, especialmente en las áreas bajo alerta naranja.