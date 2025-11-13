jueves, noviembre 13, 2025
General

Zárate se convierte en pionero al nombrar a una IA como funcionaria municipal en atención al vecino

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, oficializó el nombramiento de ZARA, un chatbot de IA, como responsable de una Dirección General donde podrá gestionar expedientes y firmar resoluciones, mejorando la atención al vecino

0
El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, oficializó la designación de una Inteligencia Artificial (IA) como funcionaria del municipio, convirtiendo a la ciudad en la primera del país en incorporar formalmente un sistema no humano dentro de su estructura administrativa.

El chatbot, llamado ZARA —un juego de nombres entre “Sara” y “Zárate”—, fue nombrado mediante el decreto municipal Nº 532/25 como Directora General de Atención al Vecino No Humana, área que depende de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital.

Según la normativa, ZARA contará con facultades para firmar resoluciones y gestionar expedientes, además de tramitar reclamos, solicitudes y turnos de los vecinos, de manera automatizada y permanente. “ZARA no reemplaza a los trabajadores municipales, los potencia”, aclaró Matzkin, quien destacó que el sistema busca ofrecer “una atención más eficiente, constante y accesible, sin comprometer la calidad del servicio”.

El intendente, identificado con el PRO, explicó que la incorporación de esta herramienta tecnológica apunta a simplificar los procesos administrativos y mejorar la respuesta del Estado local. “Buscamos usar la tecnología para ser más ágiles y dar mejores respuestas a los vecinos”, afirmó.

Con esta medida, Zárate se convierte en el primer municipio de la Argentina en otorgar rango jerárquico a una inteligencia artificial dentro del organigrama estatal. Desde el Ejecutivo local señalaron que ZARA operará las 24 horas, los 7 días de la semana, brindando atención personalizada y derivando los casos más complejos a las áreas correspondientes.

El municipio remarcó que la IA no implicará la eliminación de empleos municipales, sino que su función será complementar y fortalecer el trabajo humano, ampliando la capacidad de atención y la cobertura de los servicios locales.

Zárate marca así un precedente en la administración pública argentina, donde la inteligencia artificial comienza a ocupar un rol formal dentro de la gestión estatal.

