Se cerró la 18ª edición del programa “Museo a las Escuelas” con la participación de más de 30 instituciones

En la mañana de hoy, la Dirección de Museos y Archivo Histórico de la Municipalidad de Nueve de Julio llevó a cabo el cierre de la 18ª edición del ciclo “Museo a las Escuelas”, una propuesta que se desarrolla anualmente y que promueve la vinculación entre el patrimonio histórico local y las instituciones educativas del distrito.

El acto tuvo lugar en la sede del Museo y contó con la presencia de funcionarios del Gabinete Municipal, autoridades educativas, docentes y alumnos. Durante la jornada se presentaron los trabajos y ponencias realizados por estudiantes y docentes de más de 30 escuelas del partido, elaborados con distintas técnicas como maquetas, videos e infografías, fruto del trabajo conjunto a lo largo del año.

Al hacer uso de la palabra, el director del Museo y Archivo Histórico, Roberto Castro, agradeció el acompañamiento de las autoridades y el compromiso demostrado por docentes y alumnos. “Estas experiencias ayudan a fortalecer nuestro sentido de pertenencia al partido y a la ciudad de 9 de Julio”, subrayó.

Por su parte, la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani, destacó la relevancia del programa y su permanencia en el tiempo: “Cada año se renueva el entusiasmo y la participación de los alumnos de los diferentes establecimientos educativos de la ciudad y las localidades del partido”.

Como cierre del acto protocolar, representantes del Honorable Concejo Deliberante entregaron a los asistentes copias del Proyecto de Resolución que declaró de Interés Legislativo Municipal la participación de alumnos, docentes e historiadores locales en el XX Congreso de Historia de los Pueblos, desarrollado en septiembre pasado en la ciudad de La Plata.

De esta manera, el programa “Museo a las Escuelas” concluyó una nueva edición, reafirmando su valor educativo y cultural como espacio de encuentro, aprendizaje y fortalecimiento de la identidad nuevejuliense.