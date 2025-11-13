La UNLP y una universidad china crean un laboratorio conjunto de investigación en electromovilidad

- Advertisement -

El decano de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, Marcos Actis, junto con el decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Automatización de la Universidad de Huaqiao (HQU), Tianliang Lin, y el presidente de esta última institución, Xu Xipeng, firmaron un protocolo de colaboración en la ciudad de Xiamen, provincia de Fujian, para establecer un laboratorio conjunto enfocado en electromovilidad y automatización.

El acuerdo permitirá que investigadores de ambas universidades trabajen en áreas como la gestión y el control de la energía en vehículos eléctricos, la producción de baterías de iones de litio, el control no lineal y conmutado, la navegación de robots, la integración de energías renovables e hidroeléctricas, y los sistemas de control asociados a estas tecnologías. El objetivo es fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de las instituciones participantes.

El laboratorio será codirigido por los decanos de ambas facultades y permitirá la participación de diversos institutos de la UNLP, entre ellos el Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales (LEICI), la unidad Ingeniería Aplicada en Mecánica y Electromecánica (IAME) y el Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), así como potencialmente el Laboratorio de Investigaciones de Metalurgia Física (LIMF) y el de Hidromecánica.

El protocolo también establece un plan integral de colaboración, que incluye la formación de talento mediante programas de doctorado, maestría y prácticas de pregrado; proyectos de investigación conjunta; coorganización de congresos y seminarios internacionales; intercambio de recursos científicos y tecnológicos; y la exploración de vías para industrializar y comercializar los resultados del laboratorio.

Durante su visita a China, el decano Actis recorrió laboratorios de mecánica y brindó una charla para estudiantes de la Universidad de Huaqiao. Lo acompañan la directora de la Fundación Facultad de Ingeniería, Griselda Sarisjulis, y la directora del Instituto Confucio de la UNLP, Minli Long.