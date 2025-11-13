La Escuela de Educación Especial N° 501 “Gabriela Mistral” alerta sobre falsas ventas en su nombre

- Advertisement -

La Escuela de Educación Especial N° 501 “Gabriela Mistral” de 9 de Julio comunica a toda la comunidad que no se encuentra realizando ningún tipo de venta de objetos, tales como repasadores, toallas, toallones u otros artículos similares.

Ante la circulación de información o productos que se presentan en nombre de la institución, desde la escuela consideran importante aclarar y alertar a la comunidad que la entidad no ha autorizado ni participa de ninguna actividad de este tipo.

El equipo directivo y docente subraya que el objetivo de este comunicado es evitar confusiones y proteger el buen nombre institucional, al tiempo que agradece a los vecinos por su comprensión y colaboración ante esta situación.

Escuela de Educación Especial N° 501 “Gabriela Mistral” – 9 de Julio.