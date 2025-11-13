jueves, noviembre 13, 2025
General

Inhabilitan a un conductor tucumano que se filmaba a más de 170 km/h llevando a su hijo sin protección

La Agencia Nacional de Seguridad Vial identificó a un hombre de Bella Vista, Tucumán, que difundía en redes sociales videos manejando a alta velocidad y con su hijo menor en el asiento delantero sin cinturón. Tras las denuncias, se solicitó la suspensión de su licencia y será sometido a evaluaciones psicofísicas.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó a un conductor de la localidad tucumana de Bella Vista que publicaba en sus redes sociales videos en los que se lo veía circulando a más de 170 kilómetros por hora en automóvil y a más de 100 kilómetros por hora en motocicleta.

En una de las grabaciones, además, aparecía viajando con su hijo menor de edad en el asiento delantero, sin ningún tipo de protección.

Tras recibir numerosas denuncias por parte de usuarios, la ANSV solicitó a las autoridades locales la suspensión inmediata de la Licencia Nacional de Conducir del implicado.

El organismo también dispuso que el conductor sea citado para realizar evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas, con el objetivo de determinar si se encuentra en condiciones de volver a conducir en la vía pública.

Desde la Agencia recordaron que el exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestros viales en el país, ya que incrementa significativamente el riesgo de pérdida de control del vehículo y reduce el tiempo de reacción ante imprevistos.

Asimismo, remarcaron que el uso del cinturón de seguridad es obligatorio por ley para todos los ocupantes y que los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero con el Sistema de Retención Infantil (SRI) correspondiente a su peso y edad.

Con estas acciones, la ANSV busca reforzar la conciencia vial y desalentar las conductas temerarias que ponen en riesgo la vida propia y la de los demás usuarios de la vía pública.

