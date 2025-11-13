Funcionarias de Nueve de Julio se capacitaron en seguridad vial en Junín

- Advertisement -

Funcionarias locales del área de Seguridad y Tránsito de 9 de Julio participaron días atrás de una importante capacitación en la Agencia Municipal de Seguridad Vial (AMSV) de la ciudad de Junín. Durante la jornada, se interiorizaron sobre el funcionamiento de distintos programas, acciones y campañas que se implementan en la vecina ciudad para reforzar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito.

Uno de los principales temas abordados fue el control de motociclistas y la promoción del uso del casco, poniendo especial atención a la campaña “Sin casco no hay moto”, que se desarrolla en Junín desde hace más de un año y ha mostrado resultados muy positivos.

Representando al Municipio de 9 de Julio estuvieron la coordinadora de Tránsito, Daiana Molina, y la directora de la Oficina de Licencias de Conducir, Daniela Caresano. Ambas participaron también de una de las charlas sobre seguridad vial organizadas por el Departamento de Educación Vial de Junín, junto con la asociación “Estrellas Amarillas”.

Daiana Molina agradeció a las autoridades de Junín por el recibimiento y destacó que la visita “permitió conocer con mayor profundidad cómo vienen trabajando en materia de tránsito y seguridad vial, con lo que pudimos interiorizarnos sobre el funcionamiento de distintos programas y actividades que se llevan a cabo. Estamos muy satisfechos por esta articulación”.

La coordinadora agregó que “pudimos intercambiar distintas experiencias e ideas en materia de gestión de la seguridad vial. Consideramos que el trabajo coordinado es la mejor manera de afrontar las diversas problemáticas existentes, y nos volvemos con algunas propuestas para intentar implementar en 9 de Julio”.

Molina también señaló que actualmente desde la gestión municipal se está trabajando en fomentar el uso del casco entre los motociclistas, especialmente durante el verano, cuando aumenta la circulación de grupos de motociclistas que realizan maniobras peligrosas. “Vamos a trabajar para tratar de controlar esta situación”, concluyó.