Día del pensamiento Nacional: Un homenaje a Arturo Jauretche

Se celebra en homenaje al nacimiento del escritor y político Arturo Martín Jauretche, quien nació en 1901 en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Jauretche fue un destacado pensador y ensayista que se destacó por su lucha en favor del nacionalismo y la independencia argentina. Jauretche fue un político y escritor que se afilió a la Unión Cívica Radical (UCR) y se convirtió en un referente del yrigoyenismo. Fue fundador de FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) y se desempeñó como presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Juan Domingo Perón.

Entre sus obras más destacadas se encuentran “Manual de zonceras argentinas”, una crítica a la mentalidad colonial y la dependencia extranjera; “Los profetas del odio”, un análisis de la sociedad argentina y su relación con la política; y “El medio pelo en la sociedad argentina”, una crítica a la clase media y su papel en la sociedad argentina.