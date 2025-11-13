jueves, noviembre 13, 2025
15 C
Nueve de Julio
jueves, noviembre 13, 2025
15 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día del pensamiento Nacional: Un homenaje a Arturo Jauretche

El Día del Pensamiento Nacional se instituyó en 2004 mediante la Ley 25.844, promovida por el expresidente Néstor Kirchner, con el objetivo de promover la reflexión y el debate sobre la identidad nacional y la independencia argentina.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Se celebra en homenaje al nacimiento del escritor y político Arturo Martín Jauretche, quien nació en 1901 en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Jauretche fue un destacado pensador y ensayista que se destacó por su lucha en favor del nacionalismo y la independencia argentina. Jauretche fue un político y escritor que se afilió a la Unión Cívica Radical (UCR) y se convirtió en un referente del yrigoyenismo. Fue fundador de FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) y se desempeñó como presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Juan Domingo Perón.

Entre sus obras más destacadas se encuentran “Manual de zonceras argentinas”, una crítica a la mentalidad colonial y la dependencia extranjera; “Los profetas del odio”, un análisis de la sociedad argentina y su relación con la política; y “El medio pelo en la sociedad argentina”, una crítica a la clase media y su papel en la sociedad argentina.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6039

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR