Definición de la Categoría Sub 16 en el Torneo Clausura de la Asociación del Centro

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, la ciudad de Bolívar se prepara para recibir a los equipos más destacados de la categoría Sub 16 del Torneo Clausura de la Asociación de Hockey del Centro. Los play offs, que se desarrollarán en la cancha del Club Ciudad, prometen ofrecer una jornada cargada de emoción y competitividad, con los equipos de la Zona “A” enfrentando a los de la Zona “B” en busca de un lugar en las finales.

El sábado 15 se disputarán los siguientes partidos:

9:00 hs : Huracán (Carlos Casares, 4° de la Zona “A”) vs. Bragado Club (1° de la Zona “B”)

10:30 hs : Saladillo H.C. (2° de la Zona “A”) vs. Social (Junín, 3° de la Zona “B”)

12:10 hs : Atlético 9 de Julio, ( 1° de la Zona “A”) vs. Rivadavia de Lincoln, (4° de la Zona “B”)

13:40 hs: Ciudad de Bolívar, (3° de la Zona “A”) vs. El Linqueño (2° de la Zona “B”)

Tras estos enfrentamientos, se disputarán las semifinales entre los equipos perdedores y luego se cerrará la jornada con los partidos entre los equipos ganadores.

El domingo 16 será el turno de las finales, donde se definirán los puestos del 1° al 8° de la categoría. La jornada concluirá con la ceremonia de clausura y la entrega de medallas y trofeos a los equipos y jugadoras destacadas.

Los aficionados del hockey de la región están invitados a vivir la emoción del deporte, apoyando a sus equipos en este cierre de temporada lleno de expectativas y adrenalina.