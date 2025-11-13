Crece el número de monotributistas y cae el empleo privado

- Advertisement -

En medio la crisis que viven muchos sectores y el estancamiento del consumo, en agosto cayó 0,1% el trabajo registrado, lo que implica 13.062 empleos menos. Así, la pérdida de puestos desde noviembre la llegada de Javier Milei al poder alcanzó a 223.796 asalariados, mientras se registra una suba en el número de monotributistas.

Así surge del último informe de la Secretaría de Trabajo, en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que muestra que en agosto el golpe más fuerte lo sufrió el sector privado que ya está en los niveles más bajos desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza.

En agosto perdieron su puesto 10.555 trabajadores del sector privado, 1.735 del sector público y 772 de casas particulares. Contra noviembre de 2023, último mes de la gestión de Alberto Fernández, la caída ya está en los máximos para las tres categorías.

La dinámica en el sector privado es preocupante. Luego de la fuerte caída en el primer semestre de 2024 había comenzado una leve recuperación. Este rebote se frenó a comienzos de 2025 y a partir de junio empezó una nueva fase de destrucción, explicó Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.