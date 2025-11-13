Colisión entre un automóvil y una motocicleta dejó una mujer hospitalizada

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Minutos antes de las 11:30 horas un Peugeot 308 y una Motomel Dax protagonizaron un accidente en la esuina de Avda Antonio Aita y Tucumán. La motociclista debió ser trasladada al hospital local por una ambulancia de Clisa

Por causas que hace a la investigación en siniestro fue entre un automóvil Peugeot 308, conducido por Fanlo Nora Fanlo de y una motocicleta Motomel Dax, guiada por María José Zeniquel.

A raíz del impacto, Zeniquel sufrió lesiones que motivaron la intervención del servicio de emergencias CLySA, a cargo de la doctora De Felipe, quien decidió su traslado al Hospital Julio de Vedia para una mejor atención y evaluación médica.

En el lugar trabajó la Policia para determinas las caausas del hecho.