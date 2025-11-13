ABSA aplicará un aumento del 11% en las tarifas de agua desde diciembre

- Advertisement -

La compañía de mayoría estatal Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), que presta servicio en 94 localidades de 53 distritos bonaerenses —principalmente del interior—, aumentará sus tarifas de agua un 10,85% desde diciembre. Así lo estableció la resolución 1069, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos determinó que el valor del metro cúbico o módulo general se eleve a $196,76, en comparación con los $177,50 vigentes desde agosto, cuando el ajuste había sido del 8,5%.

ABSA actualiza la tarifa mediante una fórmula cuatrimestral que considera el Índice de Salarios (IS) y el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), aplicables a los capítulos de “Energía Eléctrica” y “Sustancias y Productos Químicos”.

Según estimaciones de la agencia DIB, la factura promedio residencial ascenderá a unos $9.900, mientras que en una vivienda de La Plata pasará de $22.500 a aproximadamente $25.000 por mes.

El aumento afectará principalmente al servicio no medido, que utilizan la mayoría de los usuarios, aunque también impactará en el servicio medido, donde el valor del metro cúbico se combina con la valuación de los inmuebles, divididos en diferentes rangos.

La próxima suba está programada para reflejarse en las facturas de abril.