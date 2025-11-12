Se averiguan las causas del deceso de un vecino de 67 años

- Advertisement -

En la tarde de este miércoles, personal policial se hizo presente en una vivienda ubicada en calle San Martín N° 756 de la ciudad de Nueve de Julio, tras un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre una persona herida.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un hombre mayor de edad, identificado como Juan Pedro Alsúa, de 67 años, se encontraba en estado tal qyue fue llevado al Hospital Julio de Vedia, donde poco despues fallecio.

Alsúa presentaba signos vitales al llegar al Hospital y fue asistido por el personal médico.

De acuerdo al testimonio de su hijo, el hombre se encontraba bajo tratamiento y medicación por un cuadro de depresión.

En el lugar trabajó Policía Científica, y se iniciaron las actuaciones correspondientes caratuladas como “Tentativa de suicidio”, con intervención de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Mercedes.