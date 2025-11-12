miércoles, noviembre 12, 2025
General

La inflación fue del 2,3% en octubre, sexto mes consecutivo de aumento

Acumula un alza del 24,8% en lo que va del año

La inflación de octubre fue del 2,3% respecto de septiembre. De esta manera, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en los primeros diez meses del año alcanzó el 24,8%, mientras que en la comparación interanual el alza fue del 31,3%.

Fue el sexto mes consecutivo de incremento, y a su vez se registró el número más alto desde abril, cuando el IPC bajó a 2,8%, después del pico de 3,7% de marzo. En lo subsiguiente, 1,5% en mayo; 1,6% en junio; 1,9% en julio y agosto; y 2,1% en septiembre.

De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la división con mayor aumento en el mes fue transporte, que subió 3,5%, seguida por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 2,8%. Por su parte, Eequipamiento y mantenimiento del hogar y Rrecreación y cultura mostraron las menores variaciones, 1,6%.

En cuanto a las categorías que integran el índice, los precios estacionales lideraron el incremento con una suba de 2,8%, seguidos por los regulados, que avanzaron 2,6%, y el IPC núcleo, con un 2,2%. En el desglose por tipo de producto, los bienes aumentaron 2,3% y los servicios 2,5% en el promedio nacional.

En la comparación interanual, las mayores alzas correspondieron a educación (59,5%), restoranes y hoteles (45,8%) y vivienda, agua, electricidad y gas (45,6%). En tanto, las divisiones con menores incrementos fueron Pprendas de vestir y calzado (17,4%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (18,5%).

