La inflación fue del 2,3% en octubre, sexto mes consecutivo de aumento

La inflación de octubre fue del 2,3% respecto de septiembre. De esta manera, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en los primeros diez meses del año alcanzó el 24,8%, mientras que en la comparación interanual el alza fue del 31,3%.
En la comparación interanual, las mayores alzas correspondieron a educación (59,5%), restoranes y hoteles (45,8%) y vivienda, agua, electricidad y gas (45,6%). En tanto, las divisiones con menores incrementos fueron Pprendas de vestir y calzado (17,4%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (18,5%).