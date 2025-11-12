Día mundial contra la obesidad

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Hoy, 12 de noviembre, se celebra una fecha importante para concienciar sobre los riesgos que conlleva esta enfermedad y promover hábitos saludables.La obesidad es una condición médica crónica que se caracteriza por un exceso de grasa corporal, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades graves como la diabetes, la hipertensión y ciertos tipos de cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad se ha triplicado desde 1975, afectando a más de 1.900 millones de personas en todo el mundo.

La obesidad es una enfermedad compleja que requiere una atención integral y un enfoque multidisciplinario. Es fundamental promover hábitos saludables, como una alimentación equilibrada y la actividad física regular, para prevenir y tratar la obesidad.