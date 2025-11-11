Primeras tormentas y lluvias moderadas avanzan sobre el oeste bonaerense

- Advertisement -

Durante la tarde de hoy comenzaron a desarrollarse las primeras tormentas en sectores del oeste bonaerense, especialmente en las zonas cercanas a América y Trenque Lauquen. Por el momento, estos eventos se presentan de manera aislada, con formación y disipación rápida, y una intensidad que se mantiene dentro de un rango moderado.

En paralelo, persisten las lluvias sobre el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que avanzan lentamente de oeste a este. Según los registros de las estaciones meteorológicas automáticas, los acumulados hasta el momento varían entre 5 y 25 milímetros, dependiendo de la zona.

Las condiciones se enmarcan dentro del pasaje de un frente frío que continuará generando inestabilidad en distintas regiones del territorio provincial a lo largo del día, con mejorías esperadas hacia la noche.