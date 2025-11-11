martes, noviembre 11, 2025
22.2 C
Nueve de Julio
martes, noviembre 11, 2025
22.2 C
Nueve de Julio
Clima

Primeras tormentas y lluvias moderadas avanzan sobre el oeste bonaerense

Se registran las primeras tormentas cerca de América y Trenque Lauquen, de carácter aislado y moderado. Las lluvias continúan afectando el sudoeste de la provincia con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, avanzando lentamente de oeste a este.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Durante la tarde de hoy comenzaron a desarrollarse las primeras tormentas en sectores del oeste bonaerense, especialmente en las zonas cercanas a América y Trenque Lauquen. Por el momento, estos eventos se presentan de manera aislada, con formación y disipación rápida, y una intensidad que se mantiene dentro de un rango moderado.

En paralelo, persisten las lluvias sobre el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que avanzan lentamente de oeste a este. Según los registros de las estaciones meteorológicas automáticas, los acumulados hasta el momento varían entre 5 y 25 milímetros, dependiendo de la zona.

Las condiciones se enmarcan dentro del pasaje de un frente frío que continuará generando inestabilidad en distintas regiones del territorio provincial a lo largo del día, con mejorías esperadas hacia la noche.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6037

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR