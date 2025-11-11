Hallan sin vida a un hombre en la vía pública en calle Azcuénaga al 300

- Advertisement -

Un hombre de 49 años fue encontrado sin vida en la mañana de este martes en la ciudad de Nueve de Julio, en inmediaciones de calle Azcuénaga al 300. El cuerpo fue hallado junto a una bicicleta, lo que inicialmente generó dudas sobre las circunstancias del hecho.

Al arribar personal policial y de emergencias médicas, se constató el fallecimiento del hombre, cuya identidad se mantiene bajo reserva hasta que las autoridades notifiquen a sus familiares. De acuerdo a las primeras observaciones, no se hallaron signos evidentes de violencia, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

Fuentes policiales señalaron que podría tratarse de una muerte súbita, aunque la investigación permanece abierta para establecer con precisión las causas del deceso.

Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 del Departamento Judicial Mercedes, se ordenó la realización de la autopsia correspondiente, que permitirá determinar si el fallecimiento se produjo por causas naturales o si el hombre sufrió un golpe que derivó en su muerte.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Comunal, personal del Gabinete de Prevención y peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas de rigor para el esclarecimiento del hecho.