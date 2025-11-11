martes, noviembre 11, 2025
15 C
Nueve de Julio
martes, noviembre 11, 2025
15 C
Nueve de Julio
Golf

Gran participación en el Torneo de Menores y preparativos para el Torneo Clausura en el Club Atlético

Clara Romero y Francisco Badaraco se destacaron en una jornada de gran nivel; el próximo domingo se definirá el campeón anual con el Torneo Clausura

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Prosiguiendo con la intensa actividad golfística que se vive en el Campo de Golf del Club Atlético, el pasado sábado se disputó un atractivo Torneo de Menores, que reunió a jóvenes promesas de la disciplina.

Al cabo de una jornada muy disputada, Clara Romero (13 años) y Francisco Badaraco (11) se consagraron en el primer lugar con 64 golpes, ambos alumnos de la Escuela de Golf que dirige el Profesor Claudio Roldán. En tanto, Claudio García y Hernán Badaraco se ubicaron en la segunda posición con 66 golpes.

Finalizado el certamen, se llevó a cabo la tradicional entrega de premios, ocasión en la que se destacó el entusiasmo, la camaradería y el nivel técnico de todos los participantes, en una jornada que dejó excelentes sensaciones para el futuro del golf juvenil del club.

Por otra parte, ya se palpita el Torneo Clausura, que se disputará el próximo domingo y que será decisivo para definir al campeón anual del circuito interno. La competencia se jugará bajo la modalidad medal play, con categorías mixtas distribuidas de la siguiente manera:

  • Hasta 9 de hándicap

  • De 10 a 16

  • De 17 a 25

  • De 25 al máximo

Al finalizar la jornada se realizará la entrega de premios especiales, coronando un año de intensa y fructífera actividad golfística en el Club Atlético.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6038

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR