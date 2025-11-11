En Pehuajó un detenido por romper un vidrio e ingresar a un comercio para robar

- Advertisement -

Aprehenden a un joven tras romper el vidrio de un comercio céntrico

El hecho ocurrió en la intersección de Alfonsín y Alem; el acusado es oriundo de Bolívar.

Este lunes efectivos de la Estación de Policía Comunal de Pehuajó acudieron a un llamado al 911 que alertaba sobre daños en un local céntrico.

En el lugar, los uniformados sorprendieron in fraganti a un hombre de 23 años, quien había dañado el vidrio de un comercio.

El sujeto fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, iniciándose una causa por el delito de “Daño en flagrancia”.

Por disposición del fiscal de la UFI N°7 de Pehuajó, Dr. Luis Caldentey, el joven cumplimentó los recaudos legales y posteriormente recuperó su libertad.

La Policía de Seguridad Comunal continúa con los controles viales en distintos puntos de la ciudad, junto a fuerzas descentralizadas.

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal Pehuajó informó que se mantienen los operativos diarios de tránsito, tanto estáticos como dinámicos, en diferentes sectores estratégicos de la localidad.

Durante los procedimientos, realizados junto al Grupo GAD, DDI, Delegación de Narcotráfico, Destacamento Vial y CPR, se labraron infracciones en el marco de la Ley de Tránsito y ordenanzas municipales vigentes.

Como resultado, fueron secuestradas cuatro motocicletas y tres automóviles cuyos conductores arrojaron resultado positivo en los test de alcoholemia.

Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas municipal, a cargo de la Dra. Cecilia Luciani.