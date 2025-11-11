El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla para toda la provincia

El mapa de alertas del SMN, emitido ayer por la tarde, muestra que toda la provincia de Buenos Aires, al igual que la ciudad, se encuentra bajo alerta amarilla, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden tener impacto en las actividades cotidianas y en la circulación.
De acuerdo con la información oficial, el mal tiempo será pasajero. El miércoles se espera un repunte en las condiciones, con cielo parcialmente nublado por la madrugada y algo nublado durante el resto del día. No se prevén lluvias ni tormentas. Las temperaturas se mantendrán entre los 14 y 26 grados, acompañadas de vientos del sector este. El pronóstico extendido del SMN no muestra nuevas precipitaciones durante los próximos días.
El fenómeno también afecta a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa y Río Negro. En estos casos se recomienda:
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
El viernes se anticipa con cielo algo nublado por la madrugada y parcialmente nublado durante la tarde y noche. Según el pronóstico del SMN, las marcas térmicas se moverán entre los 16 y 30 grados, en lo que sería la jornada más calurosa hasta ese momento de la semana.
Hacia el sábado, la situación volvería a cambiar. El sitio especializado Meteored advierte que se alcanzará un nuevo pico de calor, con temperaturas que podrían superar los 32 grados durante la tarde. A la vez, comenzará un aumento progresivo de nubosidad, lo que indica un nuevo desmejoramiento hacia la noche. Se prevé el ingreso de otro frente frío que podría dejar precipitaciones aisladas en la madrugada del domingo