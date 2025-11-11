El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla para toda la provincia

- Advertisement -

El mapa de alertas del SMN, emitido ayer por la tarde, muestra que toda la provincia de Buenos Aires, al igual que la ciudad, se encuentra bajo alerta amarilla, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden tener impacto en las actividades cotidianas y en la circulación.

De acuerdo con la información oficial, el mal tiempo será pasajero. El miércoles se espera un repunte en las condiciones, con cielo parcialmente nublado por la madrugada y algo nublado durante el resto del día. No se prevén lluvias ni tormentas. Las temperaturas se mantendrán entre los 14 y 26 grados, acompañadas de vientos del sector este. El pronóstico extendido del SMN no muestra nuevas precipitaciones durante los próximos días.

El fenómeno también afecta a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa y Río Negro. En estos casos se recomienda: