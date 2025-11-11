martes, noviembre 11, 2025
21.5 C
Nueve de Julio
martes, noviembre 11, 2025
21.5 C
Nueve de Julio
Educación

El C.U.N abre la inscripción para las Becas Habitacionales 2026

La institución invita a los estudiantes que planean cursar sus estudios universitarios en La Plata a postularse para las becas habitacionales del próximo ciclo y la inscripción se extenderá hasta el viernes 5 de diciembre

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Como es habitual cada año, el Centro Universitario Nuevejuliense (C.U.N) anunció la apertura de la inscripción para las Becas Habitacionales 2026, destinadas a estudiantes que deseen continuar sus estudios universitarios en la ciudad de La Plata.

El período de inscripción se inició estelunes 10 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 5 de diciembre del corriente año, fecha límite para la entrega de las planillas con la información requerida.

Los interesados deberán retirar las planillas y el formulario de inscripción en la sede de la Fundación Universitaria Nuevejuliense (F.U.N), ubicada en calle Robbio N° 323, en el horario de 07:00 a 13:00 horas.

Asimismo, quienes no puedan acercarse personalmente podrán solicitar el envío de las planillas por correo electrónico. Para ello, deberán contactarse a través del e-mail [email protected].

De esta manera, el C.U.N continúa brindando su apoyo a los jóvenes del distrito que eligen La Plata como destino académico, facilitando su acceso a una vivienda durante el desarrollo de su formación universitaria.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6037

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR