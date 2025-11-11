El C.U.N abre la inscripción para las Becas Habitacionales 2026

- Advertisement -

Como es habitual cada año, el Centro Universitario Nuevejuliense (C.U.N) anunció la apertura de la inscripción para las Becas Habitacionales 2026, destinadas a estudiantes que deseen continuar sus estudios universitarios en la ciudad de La Plata.

El período de inscripción se inició estelunes 10 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 5 de diciembre del corriente año, fecha límite para la entrega de las planillas con la información requerida.

Los interesados deberán retirar las planillas y el formulario de inscripción en la sede de la Fundación Universitaria Nuevejuliense (F.U.N), ubicada en calle Robbio N° 323, en el horario de 07:00 a 13:00 horas.

Asimismo, quienes no puedan acercarse personalmente podrán solicitar el envío de las planillas por correo electrónico. Para ello, deberán contactarse a través del e-mail [email protected].

De esta manera, el C.U.N continúa brindando su apoyo a los jóvenes del distrito que eligen La Plata como destino académico, facilitando su acceso a una vivienda durante el desarrollo de su formación universitaria.