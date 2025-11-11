martes, noviembre 11, 2025
Arte

“Circo del Terror”: Ely “Fisurita” Carreño presenta un show de miedo y risas para toda la familia

Este domingo 16 a las 19 horas, la Biblioteca José Ingenieros se transformará en un escenario de fantasía y humor con el unipersonal de la talentosa “Fisurita” junto a Marcelo Tinetti. Con una propuesta que combina humor, suspenso

El próximo domingo 16 de noviembre a las 19 horas, la Biblioteca José Ingenieros se convertirá en el escenario de un evento que promete llevar a la familia a una experiencia única de terror y humor. Ely “Fisurita” Carreño, conocida por su trabajo en el circo y el teatro, presentará su espectáculo “Circo del Terror”, un unipersonal que, a pesar de su nombre, está diseñado para ser un terror adecuado para niños. Acompañada por Marcelo Tinetti, quien participará en diversos personajes, Ely busca ofrecer una propuesta de suspenso y terror que se aleja de lo convencional, sin causar temor real en los pequeños.

“El terror para niños es algo que no está tan explotado”, comenta Ely. “Siempre asociamos el terror con adultos, con sangre y situaciones tétricas, pero nosotros buscamos llevar a los chicos al lado de la imaginación. Habrá elementos tétricos, pero nunca algo que deje a los niños aterrados. Al contrario, se busca que se rían mientras sienten algo de suspenso”, explica la artista.

El espectáculo, que forma parte de la celebración de Halloween, tiene un enfoque lúdico y divertido, invitando a los niños a disfrutar del terror de manera ligera y cómica. Los pequeños también están invitados a asistir disfrazados, pues al final del show habrá una gran celebración con ellos como protagonistas.

Ely confiesa que este tipo de espectáculos familiares son una forma de escapar de la era digital y fomentar la interacción en familia. “El circo sigue siendo una de las formas más económicas de entretenimiento, y es un espacio en el que todos pueden disfrutar juntos. Es una forma de sacar a los niños del modo pantalla y devolverles esa interacción directa”, comenta.

El espectáculo será presentado en la Biblioteca José Ingenieros, ubicada en Mendoza casi San Martín, Nueve de Julio, y las entradas ya están disponibles a través de Alternativa Teatral o en la misma taquilla del lugar el día del evento.

Con esta propuesta, Ely “Fisurita” Carreño sigue sorprendiendo con su talento y creatividad, demostrando que el circo sigue siendo una de las mejores alternativas de entretenimiento para toda la familia.

Detalles del evento:

  • Fecha: Domingo 16 de noviembre

  • Hora: 19:00

  • Lugar: Biblioteca José Ingenieros, Mendoza casi San Martín, Nueve de Julio

  • Entradas: Alternativa Teatral o en la taquilla del evento.

  • Recomendación: A los niños que vengan disfrazados de Halloween, ¡serán parte de la celebración al final del show!

