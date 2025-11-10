martes, noviembre 11, 2025
Arte

Se viene la premiación del 10º Certamen Literario Nacional de Cuento y Poesía 2025

Este sábado 15 de noviembre, a las 19:30 hs, el Salón Blanco Municipal será el escenario de la esperada ceremonia de premiación, organizado por la Biblioteca José Ingenieros

Este sábado 15 de noviembre, a las 19:30 hs, se llevará a cabo la ceremonia de premiación del “10º Certamen Literario Nacional de Cuento y Poesía 2025” en el Salón Blanco Municipal.

Organizado por la Biblioteca José Ingenieros, el certamen convoca obras de escritores de todo el país, en las categorías de niños, jóvenes y adultos.

En esta edición, se recibieron 147 creaciones, de las cuales 42 provienen de autores nuevejulienses.

El encuentro, que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Cultura, celebrará la entrega de premios y menciones a los seleccionados por el jurado.

Este certamen, que fue declarado de interés cultural municipal en 2018, cumple 10 años de trayectoria, consolidándose como un referente en la literatura nacional. La comunidad está invitada a acompañar a los escritores premiados en esta celebración de la escritura.

