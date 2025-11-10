Noviembre: fin de semana largo por el traslado del Día de la Soberanía

- Advertisement -

El fin de semana largo de noviembre en Argentina traerá una combinación particular de fechas clave. El tradicional feriado por el Día de la Soberanía Nacional será trasladado y acompañado por un día no laborable con fines turísticos. Este ajuste impactará la organización laboral y familiar, ofreciendo a millones de argentinos la posibilidad de disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso y oportunidades para viajar o reunirse hacia el cierre del año.

El calendario laboral de Argentina para noviembre de 2025 introduce una modificación relevante: el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, originalmente previsto para el 20 de noviembre, se traslada al lunes 24. Además, el viernes 21 fue designado como día no laborable con fines turísticos, conformando un fin de semana largo de cuatro días, del viernes al lunes. De este modo, muchas personas podrán planificar escapadas o reuniones familiares hacia el final del año.

El traslado del feriado obedece a la normativa vigente, que establece que cuando el 20 de noviembre cae en jueves debe correrse al lunes siguiente. Así, el lunes 24 de noviembre será un día de descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes en todo el país. Esta disposición, además de facilitar la organización de actividades personales y familiares, busca incentivar el turismo interno y permitir que más personas aprovechen este período extendido.