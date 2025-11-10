Llega a la Biblio: Circo del Terror, suspenso y diversión para toda la familia

- Advertisement -

Este domingo 16 de noviembre a las 19 hs, la sala cultural de la Biblioteca Popular José Ingenieros será el escenario para un espectáculo único dirigido a toda la familia. Con una propuesta innovadora que promete hacer las delicias de los más pequeños, llega “Circo del Terror”, un evento presentado por el Circo Bienvenir de nuestra ciudad.

Esta nueva propuesta combina el suspenso y el humor en una aventura que llevará a los espectadores por una montaña rusa de emociones. Los niños y niñas podrán disfrutar de una ambientación espeluznante, artistas invitados, y un ambiente que invita a la participación activa. Como toque especial, se invita a todos los pequeños a traer sus disfraces de Halloween para sumergirse aún más en la experiencia.

Entradas anticipadas con descuento ya están disponibles en la plataforma Alternativa Teatral. Para más información y acceder al link de compra, visita las redes sociales de la Biblioteca @biblio_jose_ingenieros.