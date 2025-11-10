La Capilla de Dennehy celebra 100 años de fe, historia y transformaciones

Este noviembre, la Capilla de Dennehy celebra su centenario en un contexto desafiante, marcado por la crisis hídrica que afecta a la región. Sin embargo, el edificio, que ha sido testigo de más de cien años de historia, sigue de pie y fortalecido por la fe de la comunidad. En una emotiva entrevista en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plis TV, la Hermana Alma de Jesús, quien ha acompañado el proceso de restauración, compartió detalles sobre los avances y las dificultades que aún persisten en el lugar.

“Es un orgullo llegar a los 100 años, pero también sabemos que este proceso no ha sido fácil”, comenzó Alma, quien mencionó que las mejoras edilicias han tenido que adaptarse a la escasez de recursos, especialmente debido a la crisis hídrica que afecta a todos los rincones del distrito. A pesar de los obstáculos, el templo ha podido someterse a trabajos importantes, como la restauración de su fachada, pero aún queda por hacer, particularmente en su interior.

Lo que pocos saben es que, antes de convertirse en la capilla que conocemos hoy, este lugar tuvo una historia peculiar. En sus primeros años de vida, el edificio sirvió de caballeriza y, más adelante, se convirtió en un encuentro de citas, algo que la comunidad recuerda como parte de su rica y compleja historia. “Hubo momentos difíciles, donde el lugar fue desviado de su función original. De caballeriza a cabaret, este espacio pasó por varios cambios antes de que un grupo de valientes se comprometiera con su reconstrucción”, relató la Hermana Alma, destacando el coraje y la determinación de aquellos que decidieron rescatarlo en 1925.

Este rescate fue crucial para que la capilla, ya abandonada y deteriorada, pudiera volver a ser un centro de fe para la comunidad. “En tiempos difíciles, como los que vivió la gente en 1925, levantar un templo era un acto de valentía. Hoy, más de 100 años después, seguimos aquí gracias a esa fe y a ese esfuerzo colectivo”, comentó Alma.

La celebración del centenario se realizará el próximo 23 de noviembre, comenzando a las 18 horas con una procesión y seguida de la Santa Misa, que será un acto significativo para conmemorar la historia y el legado de la capilla. La ceremonia contará con la presencia de las imágenes de Nuestra Señora del Carmen, patrona de Dennehy, y la Virgen de Luján, cuya réplica fue entronizada en el templo hace poco tiempo y ha atraído a numerosos fieles.

“Es impresionante cómo la gente sigue llegando a ver a la Virgen de Luján. La fe sigue viva en este lugar, y para nosotros es un honor poder compartir este espacio con todos los que nos visitan”, agregó la monja, destacando la importancia de la espiritualidad en la vida de los habitantes del distrito.

A pesar de los avances en la restauración, como la pintura exterior y la reparación de las paredes, el interior de la capilla aún necesita ser pintado y restaurado completamente. “No pudimos terminar de pintarla por falta de recursos, pero después del 23 lanzaremos una campaña de recolección de fondos para poder completar la restauración interior. El objetivo es tenerla lista para la consagración prevista para diciembre”, explicó Alma.

La Hermana Alma hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad, señalando que, si bien el costo es elevado, el apoyo de todos será clave para terminar lo que se ha comenzado. “Como siempre digo, ‘las moneditas juntas hacen muchos papelitos’. Con el esfuerzo colectivo, podemos lograrlo”, comentó con esperanza.

La consagración de la capilla, que se llevará a cabo en diciembre, será un evento significativo, ya que no todos los templos tienen la oportunidad de pasar por este rito especial. “Es un momento único para todos los que hemos estado involucrados en este proceso de restauración. Poder ver la capilla consagrada será una bendición”, afirmó Alma.

En este contexto de celebración y gratitud, la comunidad de Dennehy se prepara para honrar no solo los 100 años de la capilla, sino también a todas las personas que han trabajado y colaborado para mantener viva esta tradición religiosa. “Es un lugar lleno de historia, y cuando estoy dentro, no puedo evitar sentir la presencia de todas las personas que pasaron por aquí a lo largo de los años. Esta capilla es un testimonio de su fe y sacrificio”, concluyó la Hermana Alma.