El equipo femenino de Atlético 9 de Julio se consagra subcampeón en un torneo nacional en Córdoba

Durante este sábado y domingo, la ciudad de Brinkman, en la Provincia de Córdoba, fue escenario de un importante torneo nacional de Newcom femenino +50.

La competencia reunió a 24 equipos provenientes de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Tucumán, Chaco y San Luis, quienes se enfrentaron en un intenso campeonato dividido en 6 zonas.

El equipo del Club Atlético 9 de Julio comenzó su participación en la fase de grupos con una victoria contundente sobre el equipo de Zenón Pereyra, de Santa Fe, por 15-4 y 15-4. Sin embargo, en su segundo partido, las Nuevejulienses cayeron ante el conjunto de Posadas, de Misiones, con un ajustado 15-11 y 15-10. A pesar de esta derrota, el equipo se recuperó rápidamente, venciendo a Río III, de Córdoba, por 15-4 y 15-5, lo que les permitió clasificar a la siguiente ronda.

En la segunda fase, el equipo de 9 de Julio continuó con su buen rendimiento y logró vencer a Mar del Plata, 15-8 y 15-11, y luego a Villa California, de Santa Fe, 16-14 y 15-11. Estos triunfos les aseguraron un lugar en los play-offs, donde se enfrentarían a los ocho mejores equipos del torneo.

En los cuartos de final, el equipo de Newcom del Club Atlético 9 de Julio derrotó a Alas, de Villa Mercedes (San Luis), con un ajustado 16-14 y 15-9. En semifinales, las Nuevejulienses mostraron un gran nivel de juego y vencieron a Mercedes Newcom, de la misma ciudad, por 15-10 y 15-10, asegurando su presencia en la final del torneo.

En la gran final, el equipo se enfrentó nuevamente a Posadas, que se mostró superior en esta instancia y logró la victoria por 15-5 y 15-5, consagrándose campeonas del torneo.

A pesar de la derrota en el partido decisivo, el equipo del Club Atlético 9 de Julio se llevó un merecido subcampeonato, destacándose por su gran desempeño a lo largo del certamen.

El equipo estuvo integrado por Cecilia Aramburu, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Corina Logioco, Silvina Giménez, Fany Mortarini, Andrea Quiroga, Isabel Junco Casanova y Silvana Checovich, con la dirección técnica de Susana Reale. Sin lugar a dudas, este subcampeonato es un reflejo del esfuerzo, la dedicación y el espíritu de equipo que caracteriza al Club Atlético 9 de Julio en todas sus disciplinas.