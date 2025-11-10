El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo invita a la juventud a involucrarse en el Futuro Científico Global

Cada 10 de noviembre de 2024 marca la conmemoración del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, proclamado por la UNESCO con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los avances científicos y promover la participación activa de los ciudadanos en los temas científicos emergentes. Este día se celebra en el contexto del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible (2024-2033), un esfuerzo global para potenciar el uso de la ciencia en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este año, el Día Mundial de la Ciencia se enfoca en la importancia de la ciencia como herramienta de empoderamiento para las futuras generaciones. Al respecto se invita a involucrar a un público diverso, en particular a los jóvenes y aquellos no directamente relacionados con el mundo científico, para que se adentren en la exploración del impacto de la ciencia en el mundo actual, caracterizado por un entorno digitalizado y en constante evolución.

La celebración tiene sus raíces en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia celebrada en Budapest (Hungría) en 1999, donde se acordó un compromiso internacional para usar el saber científico en beneficio de las sociedades. En 2001, la ONU proclamó oficialmente el 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, como una forma de recordar este compromiso global.

Además, esta fecha da inicio a la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, un evento que se celebra desde 1986 como parte del Año Internacional de la Paz.

La Ciencia al servicio de la Paz y el Desarrollo

La ciencia es una herramienta esencial para resolver los grandes problemas de la humanidad, desde el cambio climático hasta los desafíos de salud global, pasando por la mejora de la calidad de vida en todas las regiones del mundo. En la Conferencia Mundial sobre la Ciencia de 1999, se subrayó que la ciencia debe ser al servicio del conocimiento, la paz, el desarrollo sostenible y la solución de conflictos.

La ciencia tiene un impacto directo en nuestra vida diaria, desde los avances en la medicina hasta la innovación tecnológica. En este contexto, el Día Mundial de la Ciencia es una invitación a todos los países a trabajar juntos para hacer de la ciencia una herramienta que fomente el desarrollo y garantice la paz.

Una celebración global

Este día no solo es una oportunidad para reflexionar sobre los avances científicos, sino también para promover la colaboración entre científicos, gobiernos y ciudadanos, involucrando especialmente a las nuevas generaciones en la creación de un futuro más sostenible. Desde la educación científica hasta las soluciones tecnológicas, la ciencia desempeña un papel clave en la construcción de sociedades más equitativas y pacíficas.

El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo y contribuye a un futuro donde la ciencia sea un motor de progreso y bienestar para todos.