Dengue: confirman que la vacuna tetravalente protege por siete años

A su vez, la vacuna puede administrarse junto con otras inmunizaciones que forman parte de los calendarios habituales -como hepatitis A, fiebre amarilla o VPH- sin disminuir su inmunogenicidad ni comprometer la tolerancia. Esa compatibilidad representa otro componente operativo a favor: simplifica los turnos, reduce visitas al vacunatorio y mejora la adherencia, un aspecto que suele ser crítico en programas preventivos.

Desde su primera aprobación, en Indonesia en 2022, Qdenga fue autorizada en 41 países. Hasta septiembre de 2025 se distribuyeron 18,6 millones de dosis. También obtuvo su inclusión en la Lista de Vacunas Precalificadas de la OMS, un sello técnico que permite a los Estados integrarla en planes públicos sin requerir evaluaciones adicionales de calidad. La ampliación del acceso es, de hecho, uno de los ejes centrales que define el posicionamiento internacional de la compañía.