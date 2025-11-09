Medicamentos: bajan las ventas y aumentan los tratamientos inconclusos

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La venta de medicamentos en el país registró una fuerte caída en los últimos meses, y profesionales de la salud advierten que cada vez más pacientes interrumpen sus tratamientos por motivos económicos. La combinación de inflación, pérdida del poder adquisitivo y aumentos sostenidos en los precios de los fármacos está impactando de lleno en la continuidad de la atención médica.

De acuerdo con datos de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y distintas cámaras del sector, la venta de medicamentos cayó entre un 15% y un 20% interanual. Los mayores descensos se observan en productos para enfermedades crónicas, como antihipertensivos, hipoglucemiantes y tratamientos para el colesterol.

“Hay pacientes que directamente dejan de comprar, otros reducen las dosis o estiran los tratamientos para que les dure más. Es una situación preocupante, sobre todo en personas con enfermedades que requieren medicación constante”.

El encarecimiento de los medicamentos, que en algunos casos supera la inflación general, también afecta a quienes cuentan con cobertura de obras sociales o prepagas, ya que los descuentos no siempre alcanzan para cubrir los aumentos.

Médicos y farmacéuticos coinciden en que esta situación puede derivar en recaídas, complicaciones y un incremento de internaciones evitables, lo que a largo plazo representa un costo aún mayor para el sistema de salud.

Ante este escenario, desde las entidades farmacéuticas reclaman reforzar los programas de acceso a medicamentos esenciales, garantizar precios de referencia y fortalecer los convenios entre el Estado, laboratorios y obras sociales para asegurar la continuidad de los tratamientos.