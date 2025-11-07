sábado, noviembre 8, 2025
12.8 C
Nueve de Julio
Torneo A

Victoria de Libertad en el Coqueto: Triunfo ante Once Tigres

Fue en el partido adelantado de la quinta fecha de la fase I del Torneo A de la Liga Nuevejuliense

0
En una noche de buen fútbol, Libertad se impuso ante Once Tigres en el Coqueto en un partido adelantado de la quinta fecha del Torneo A de la Liga Nuevejuliense. El encuentro, que se jugó a las 21 horas, marcó el inicio de la jornada que continuará el próximo fin de semana con otros partidos de gran expectativa.

El encuentro entre Once Tigres y Libertad fue para abrir una fecha que promete ser emocionante.

El Lagunero abrio el marcador a través de Maurico Carrasco y Maximiliano Salazar. Puso un empate transitorio para Once Tigres, Tomás Paz.

En tanto, este sábado, los partidos que seguirán para ir completando la quinta fecha son los siguientes:

  • Atlético Naón vs. San Agustín

  • El Fortín vs. Patricios

El domingo, en tanto, la acción continuará con los siguientes encuentros:

  • Atlético Quiroga vs. San Martín

  • Atlético French vs. La Niña

  • Atlético 9 de Julio vs. Agustín Álvarez

Con esta victoria, Libertad da un paso importante en sus aspiraciones dentro del torneo y mantiene su buen momento, mientras que Once Tigres buscará mejorar de cara a los próximos compromisos.

