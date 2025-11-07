Rotary Club nuevejuliense reconoció a los “Mejores Compañeros” en una emotiva ceremonia

- Advertisement -

En el Centro Cultural Rossini, se llevó a cabo este viernes una de las ceremonias más esperadas del año para la comunidad educativa del distrito nuevejuliense: la entrega de los premios a los “Mejores Compañeros”, una iniciativa que cada año organiza el Rotary Club. Este acto tiene como objetivo reconocer a aquellos estudiantes que, a lo largo del año, se han destacado por su compañerismo, solidaridad y actitud de servicio hacia los demás.

La presidenta del Rotary Club, Ana Inés Barroso, brindó unas palabras de bienvenida y compartió su visión sobre la importancia de este reconocimiento: “Es un honor para mí continuar con el legado de mi abuelo (Dr. Edmundo Benedetti), quien fue una figura fundamental dentro del Rotary. Este premio tiene un valor inmenso, ya que se elige por los propios compañeros y refleja los valores más profundos de nuestra institución”, expresó Barroso, quien está al frente del club desde julio de este año, y su mandato concluye el 30 de junio del 2026.

En esta ocasión, más de 100 jóvenes de diferentes niveles educativos, tanto primarios como secundarios, recibieron su certificado por haber sido elegidos como los mejores compañeros de su curso, en una votación realizada por los mismos estudiantes. Este acto, que ya se ha convertido en una tradición en la región, también involucra a escuelas de localidades cercanas y a instituciones de educación de adultos.

Ana Inés Barroso destacó que la colaboración de diversas entidades locales es clave para el éxito del evento, mencionando el apoyo del Teatro Rossini, la Municipalidad, la Biblioteca José Ingenieros, y el Club Atlético, que donaron premios y ofrecieron su colaboración para llevar a cabo la ceremonia.

Además, Barroso compartió con entusiasmo otros proyectos del Rotary, como “Creciendo Juntos”, una campaña que busca regalar un árbol a cada familia con un recién nacido, con el compromiso de cuidarlo y hacerlo crecer. “Es una forma de fomentar la conexión con la naturaleza y el compromiso ambiental, algo que es cada vez más necesario en un mundo cada vez más urbanizado”, afirmó.

El Rotary Club también realizó otras actividades solidarias, como la entrega de 600 árboles a la comunidad y la organización de la tradicional “Gran Barata”, que permite recaudar fondos para distintas instituciones locales.

Este encuentro de alegría y emoción resalta el espíritu de cooperación y el compromiso de los jóvenes con los valores de solidaridad, compañerismo y servicio, pilares fundamentales de la filosofía rotaria. Con el lema “Unidos para hacer el bien”, el Rotary Club continúa impulsando acciones que beneficien a la comunidad y a aquellos más necesitados.

La ceremonia concluyó con una ovación a los jóvenes premiados, quienes fueron recibidos con gran orgullo por sus familias. Con cada año que pasa, el Rotary Club reafirma su compromiso con la formación de ciudadanos solidarios y comprometidos, garantizando que estos valores sigan siendo transmitidos a las nuevas generaciones.