Efemérides

Día del periodista deportivo: Celebrando la pasión por el deporte

La elección de esta fecha se remonta a 1938, cuando se realizó el Primer Congreso Nacional de Periodistas en Buenos Aires

Hoy, 7 de noviembre, se celebra el día del periodista deportivo, una fecha que conmemora la labor de los profesionales que dedican su vida a informar sobre el deporte y transmitir a la sociedad las emociones, historias y eventos que giran en torno al universo deportivo. La elección de esta fecha se remonta a 1938, cuando se realizó el Primer Congreso Nacional de Periodistas en Buenos Aires, donde se decidió establecer el 7 de noviembre como el Día del Periodista Deportivo, coincidiendo con el Día del Canillita, en homenaje a los trabajadores de la venta y distribución de diarios. A lo largo de los años, el periodismo deportivo ha evolucionado, adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales, pero su esencia se mantiene: informar, entretener y conectar a la sociedad con el deporte.

