Castelli: llega la 2° Expo Cooperativa Láctea 2025

Hay encuentros que trascienden lo productivo y se transforman en una celebración del trabajo compartido. El próximo viernes 14 de noviembre, Castelli será sede de uno de ellos: la 2° Expo Cooperativa Láctea Bonaerense (EXPO COOPELAC 2025), organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Javier Rodríguez, junto al Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) y el sector cooperativo lácteo bonaerense. Bajo el lema “Las Cooperativas Construyen un Mundo Mejor”, la jornada promete reunir a cooperativas, productores, productoras y representantes del Estado provincial en un espacio de encuentro, diálogo y proyección.

El escenario elegido no es casual. La Cooperativa Castelmar, anfitriona del evento, se ha convertido en un ejemplo de cómo el trabajo asociativo puede transformar una comunidad: genera empleo local, agrega valor a la producción y fortalece el entramado social de la región. Allí, entre los campos y los tambos del sudeste bonaerense, se debatirá el presente y el futuro de la producción cooperativa de leche.

“La historia demuestra que donde hay cooperativas, hay más productores y más desarrollo local. Ese es el modelo que impulsamos desde la Provincia: uno que promueva la producción, el empleo digno y el arraigo”, señaló el ministro Javier Rodríguez, en referencia al rol estratégico de las cooperativas agropecuarias en el desarrollo del territorio bonaerense.

A lo largo de la jornada, la EXPO COOPELAC 2025 buscará fortalecer los vínculos entre las cooperativas y el Estado, visibilizar políticas públicas, reconocer experiencias inspiradoras y debatir sobre los desafíos que enfrenta el sector en un contexto de cambio tecnológico y productivo.