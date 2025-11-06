El Gobierno bonaerense crea una red de hospitales para el tratamiento de ACV, y el Hospital Julio de Vedia fue seleccionado

- Advertisement -

La boca torcida, debilidad en una pierna o en un brazo, inestabilidad al caminar, problemas para hablar o comprender. Cualquiera de estos síntomas, juntos o por separado y de aparición repentina, pueden indicar que una persona está viviendo un accidente cerebrovascular (ACV), una enfermedad donde cada minuto cuenta. Especialistas de la cartera sanitaria bonaerense presentaron la Red de Atención para Accidentes Cerebrovasculares en la provincia de Buenos Aires y explicaron cuáles son los factores que aumentan el riesgo de padecerlos y cómo se pueden prever.