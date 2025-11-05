Padel en el Club Atlético: Torneo de menores y comienzo de clases

La actividad en las canchas de padel del Club Atlético ha experimentado un notable incremento, gracias a sus modernas instalaciones, que incluyen una cancha cubierta y otra al aire libre, ambas en uso permanente tanto para partidos como para clases. Jugadores de todas las edades y géneros aprovechan el espacio, consolidándose como un punto de encuentro para el deporte y la recreación.

Torneo de Menores

El pasado fin de semana, el club fue escenario de un emocionante torneo de padel para menores, con las categorías C1 y C3, que reunió a 50 jóvenes jugadores y a más de 150 personas que acompañaron a sus familiares durante toda la jornada. Los participantes también aprovecharon las dos cantinas y disfrutaron del amplio espacio arbolado que rodea las canchas.

En la categoría C1, los campeones fueron Valentino Branchesi y Franco Anito, mientras que los subcampeones fueron Thiaho Molinari e Ignacio Cappelletti. En la categoría C3, Francisco Gadan y Sara Enrico se coronaron campeones, y Catalina Gadan junto con Sara Enrico se quedaron con el segundo lugar. Todos los ganadores recibieron sus premios al finalizar el certamen.

Clases de Padel

Con el creciente interés por el padel, el club ha decidido organizar las clases en horarios fijos para adaptarse a la demanda. Los más pequeños de entre 5 y 9 años podrán asistir a clases los lunes y jueves a partir de las 18:00, a cargo del Profesor Nicolás Maccaroni, comenzando el próximo lunes 10 de noviembre. Además, para las damas, las clases se llevarán a cabo los sábados, bajo la enseñanza de la Profesora Agustina Cantero.

Próximamente, también se lanzará una Academia de Padel orientada al perfeccionamiento técnico y físico para adultos, bajo la dirección del Profesor Nicolás Guazaroni, completando así la oferta formativa del club para todos los niveles.

Para más información sobre las inscripciones y horarios, se puede consultar al teléfono 558371.

Con estas iniciativas, el Club Atlético sigue consolidándose como un lugar de referencia para la práctica del padel en la comunidad, ofreciendo oportunidades tanto para los más jóvenes como para adultos que buscan mejorar su técnica en este apasionante deporte.