Producción

El cuidado ambiental debe ser un vector de competitividad

Así lo expresó el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, durante la apertura de dos eventos que abordan la gestión de desechos agropecuarios y agroindustriales, con el objetivo de lograr un futuro sustentable.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezó el V Simposio de Residuos Agropecuarios y Agroindustriales y el IX Simposio Internacional sobre Gestión de Residuos Agrícolas y Agroindustriales, realizados de manera conjunta bajo el lema “Innovaciones para un futuro sostenible”.

Ambos encuentros, que se desarrollan del 4 al 7 de noviembre en el Hotel 13 de Julio de la ciudad de Mar del Plata, son organizados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Sociedad Brasileña de Expertos en Residuos de la Producción Agrícola y Agroindustrial (SBERA) y cuentan con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense (MDA), la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), el Ministerio de Economía de la Nación y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre otras entidades científicas, tecnológicas y productivas.

Javier Rodríguez destacó que “a medida que aumenta la producción, tienden a generarse más residuos. Eso implica un desafío, pero también una oportunidad: depende de cómo manejemos esos residuos, qué cuidados tengamos y de qué manera afectan o no al ambiente”. En esa línea, subrayó que “el problema no es solo ambiental, sino también económico y productivo. Está demostrado que cuando la cantidad de residuos crece, los costos de su gestión aumentan de manera más que proporcional”.

