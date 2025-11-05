miércoles, noviembre 5, 2025
Efemérides

Día de la aviación civil Argentina: Un legado de innovación y pasión

A través de esta celebración, se busca reconocer y homenajear la contribución de Anchorena y otros pioneros de la aviación argentina a la historia y el desarrollo del país.

Hoy, 5 de noviembre, se celebra el día Nacional de la Aviación Civil, en homenaje al nacimiento de Aarón Félix Martín de Anchorena, pionero de la aviación argentina que nació en 1877. Este día conmemora su contribución al desarrollo de la aviación civil y militar en el país. Anchorena fue un innovador que se destacó en diversas áreas, como el automovilismo y la aviación. En 1901, participó en la primera competencia automovilística realizada en Buenos Aires y, en 1907, realizó el primer vuelo en globo aerostático sobre territorio argentino junto a Jorge Newbery, cruzando el Río de la Plata hasta aterrizar en Uruguay.

Anchorena fue uno de los fundadores del Aero Club Argentino en 1908 y posteriormente asumió la presidencia de esta institución. También cofundó la River Plate Aviation Company, una de las primeras aerolíneas comerciales del país. Su legado es recordado como un símbolo de los orígenes de la aviación argentina y su espíritu innovador impulsó el desarrollo aeronáutico en el país.

 

