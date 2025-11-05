Chascomús: la Peregrinación ciclista a Luján celebra sus 40 años

Se realizará los días 8 y 9 de noviembre, con rumbo a la Basílica de Luján y la participación del obispo de Chascomús
La tradicional Peregrinación Ciclista a la Basílica de Luján se realizará los días 8 y 9 de noviembre, en una edición histórica que celebra los 40 años ininterrumpidos de este evento que combina fe, deporte y comunidad. La confirmación fue realizada por el reconocido deportista y multicampeón Juan Carlos Haedo, gestor de la iniciativa.El evento de fe y deporte incluirá la participación del obispo Juan Ignacio Liébana en bicicleta. Las inscripciones cierran el 4 de noviembre y se espera una participación récord de ciclistas. La organización busca darle un “marco distinto por tratarse de los 40 años”. La agenda incluirá novedades como la participación del obispo Juan Ignacio Liébana, quien acompañará un tramo del recorrido en bicicleta.La largada está programada para el sábado 8 de noviembre a las 6 de la mañana, con el punto de concentración en el Polideportivo Municipal de Chascomús. Desde allí, los ciclistas partirán hacia Ranchos, la primera parada técnica, para luego continuar el recorrido hasta la Basílica de Luján.El regreso a Chascomús será recibido con una verdadera fiesta:Las inscripciones para formar parte de este evento continúan abiertas hasta el martes 4 de noviembre, ofreciendo cupos para alojamiento tanto en hotel como en camping en Luján.