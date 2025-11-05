Chascomús: la Peregrinación ciclista a Luján celebra sus 40 años

- Advertisement -

La tradicional Peregrinación Ciclista a la Basílica de Luján se realizará los días 8 y 9 de noviembre, en una edición histórica que celebra los 40 años ininterrumpidos de este evento que combina fe, deporte y comunidad. La confirmación fue realizada por el reconocido deportista y multicampeón Juan Carlos Haedo, gestor de la iniciativa.

El evento de fe y deporte incluirá la participación del obispo Juan Ignacio Liébana en bicicleta. Las inscripciones cierran el 4 de noviembre y se espera una participación récord de ciclistas.