Argentina presentó su camiseta titular para la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina tiene confirmada la indumentaria con la que afrontará la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos-México-Canadá 2026. En las últimas horas, la indumentaria que viste al elenco nacional publicó cuál será la camiseta titular el elenco albiceleste dirigido por Lionel Scaloni, que parte como uno de los favoritos para levantar el trofeo que ya alzó en Qatar 2022.

La camiseta titular rinde homenaje a los momentos más emblemáticos de su trayectoria mundialista. Las clásicas franjas verticales presentan ahora un efecto de tres tonos de celeste, evocando las camisetas utilizadas en las conquistas de 1978, 1986 y 2022. Un detalle adicional se encuentra en la parte posterior del cuello, donde se inscribe en negrita “1893”, el año de fundación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Lionel Messi, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul y Dibu Martínez fueron algunos de los protagonistas que posaron con la nueva indumentaria. El arquero lució una camiseta oscura que, a priori, sería una de las que utilizarán los arqueros. El equipamiento titular será acompañado por un short azul con tiras celestes a los costados.

La Copa del Mundo comenzará el jueves 11 de junio del 2026, pero la Selección conocerá su grilla de partidos este viernes 5 de diciembre del 2025 cuando se realice el sorteo en el Kennedy Center de Washintong DC. A la espera de conocer cómo será la remera alternativa, el estreno de la nueva casaca podría darse el próximo viernes 14 de noviembre en el último amistoso del año ante Angola en Luanda.