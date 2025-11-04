martes, noviembre 4, 2025
Clima

Tormentas se aproximan a la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires

El SMN advierte sobre la inminente llegada de tormentas a localidades como Pellegrini, Guaminí, Arboledas y Olavarría, donde se espera la caída de intensos chaparrones y posibles episodios de granizo pequeño

0
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un informe que anticipa la llegada de tormentas a la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires. En las próximas horas, localidades como Pellegrini, Guaminí, Arboledas y Olavarría serán las más afectadas por intensas precipitaciones, que podrían estar acompañadas de caída de granizo de pequeño tamaño.

Por el momento, no se han detectado características severas en las tormentas, pero los fuertes chaparrones y la posibilidad de granizo pueden generar inconvenientes temporales en la circulación y actividades al aire libre. El SMN continuará realizando el seguimiento de la situación y brindará nuevas actualizaciones si las condiciones cambian.

Se insta a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades locales y a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

