El jueves 6 de noviembre no abrirán los bancos

Este jueves 6 de noviembre se conmemora en todo el país el Día del Bancario, fecha que recuerda la creación de la Asociación Bancaria en 1924, el sindicato que representa a los trabajadores del sector financiero.

Según lo establecido en el convenio colectivo, la jornada se rige con las mismas condiciones que un feriado nacional. Por ese motivo, las sucursales bancarias permanecerán cerradas y no habrá atención al público durante todo el día.