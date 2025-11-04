El jueves 6 de noviembre no abrirán los bancos

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
Este jueves 6 de noviembre se conmemora en todo el país el Día del Bancario, fecha que recuerda la creación de la Asociación Bancaria en 1924, el sindicato que representa a los trabajadores del sector financiero.
Según lo establecido en el convenio colectivo, la jornada se rige con las mismas condiciones que un feriado nacional. Por ese motivo, las sucursales bancarias permanecerán cerradas y no habrá atención al público durante todo el día.
Sin embargo, los canales digitales continuarán activos para que puedas operar con normalidad:
- Home banking y aplicaciones móviles: estarán disponibles para realizar pagos, transferencias, consultas de saldo y movimientos. Las transferencias inmediatas enviadas durante el feriado podrían demorar su acreditación hasta el siguiente día hábil.
- Cajeros automáticos: permitirán retirar efectivo, hacer depósitos y consultas.
- Billeteras virtuales: aplicaciones como Mercado Pago, Ualá y otras funcionarán con normalidad, permitiendo pagos y transferencias entre usuarios.
- Pagos con tarjeta: las tarjetas de débito y crédito operarán sin inconvenientes para compras en comercios físicos u online.
- Extracción de efectivo en comercios: seguirá disponible la opción de retirar dinero en efectivo en supermercados, estaciones de servicio y farmacias adheridas.