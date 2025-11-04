martes, noviembre 4, 2025
21.7 C
Nueve de Julio
martes, noviembre 4, 2025
21.7 C
Nueve de Julio
Sociedad

El jueves 6 de noviembre no abrirán los bancos

Se celebra en todo el país el Día del Bancario. los canales digitales continuarán activos para que puedas operar con normalidad

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este jueves 6 de noviembre se conmemora en todo el país el Día del Bancario, fecha que recuerda la creación de la Asociación Bancaria en 1924, el sindicato que representa a los trabajadores del sector financiero.

Según lo establecido en el convenio colectivo, la jornada se rige con las mismas condiciones que un feriado nacional. Por ese motivo, las sucursales bancarias permanecerán cerradas y no habrá atención al público durante todo el día.

Sin embargo, los canales digitales continuarán activos para que puedas operar con normalidad:

  • Home banking y aplicaciones móviles: estarán disponibles para realizar pagos, transferencias, consultas de saldo y movimientos. Las transferencias inmediatas enviadas durante el feriado podrían demorar su acreditación hasta el siguiente día hábil.
  • Cajeros automáticos: permitirán retirar efectivo, hacer depósitos y consultas.
  • Billeteras virtuales: aplicaciones como Mercado Pago, Ualá y otras funcionarán con normalidad, permitiendo pagos y transferencias entre usuarios.
  • Pagos con tarjeta: las tarjetas de débito y crédito operarán sin inconvenientes para compras en comercios físicos u online.
  • Extracción de efectivo en comercios: seguirá disponible la opción de retirar dinero en efectivo en supermercados, estaciones de servicio y farmacias adheridas.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6030

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR