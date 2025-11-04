martes, noviembre 4, 2025
Efemérides

Día de la UNESCO: Promoviendo la paz y la cooperación internacional

Se celebra el Día Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en conmemoración de la fecha de su constitución en 1946 para mejorar los sistemas educativos.

Esta fecha conmemora la fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. La UNESCO tiene como objetivo promover la paz y la cooperación internacional a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. La UNESCO fue creada para restablecer los sistemas educativos y culturales de los países afectados por la guerra y para fomentar la cooperación internacional en estos ámbitos. Desde su creación, la organización ha trabajado para promover la educación, la ciencia y la cultura como herramientas para construir la paz y el desarrollo sostenible.

La UNESCO busca erradicar el analfabetismo, proteger el patrimonio cultural y natural, promover la diversidad cultural y lingüística, y fomentar la cooperación internacional en la educación y la ciencia. La organización también otorga varios premios y reconocimientos en estos ámbitos, como el Premio Unesco de Educación para la Paz y el Premio Internacional de Alfabetización. A través de sus esfuerzos, la UNESCO trabaja para construir un mundo más justo y pacífico, donde la educación y la cultura sean accesibles para todos.

