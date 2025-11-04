Día de la UNESCO: Promoviendo la paz y la cooperación internacional

- Advertisement -

Esta fecha conmemora la fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. La UNESCO tiene como objetivo promover la paz y la cooperación internacional a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. La UNESCO fue creada para restablecer los sistemas educativos y culturales de los países afectados por la guerra y para fomentar la cooperación internacional en estos ámbitos. Desde su creación, la organización ha trabajado para promover la educación, la ciencia y la cultura como herramientas para construir la paz y el desarrollo sostenible.

La UNESCO busca erradicar el analfabetismo, proteger el patrimonio cultural y natural, promover la diversidad cultural y lingüística, y fomentar la cooperación internacional en la educación y la ciencia. La organización también otorga varios premios y reconocimientos en estos ámbitos, como el Premio Unesco de Educación para la Paz y el Premio Internacional de Alfabetización. A través de sus esfuerzos, la UNESCO trabaja para construir un mundo más justo y pacífico, donde la educación y la cultura sean accesibles para todos.