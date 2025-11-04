martes, noviembre 4, 2025
Bolivar: fuerte temporal de lluvia, viento y granizo

Urdampilleta, es una de las más afectadas, informó que hubo voladuras de techos y calles anegadas. No se registraron heridos.

La localidad de Urdampilleta, en el partido bonaerense de San Carlos de Bolívar, se vio afectada este lunes por un violento temporal que generó voladuras de techos, destrucción de instalaciones deportivas y un prolongado corte de energía eléctrica.

El fenómeno, que comenzó pasadas las 23 horas, dejó calles cubiertas de ramas y cables caídos y provocó la falta de suministro eléctrico en la mayor parte de la población, que se mantuvo como medida preventiva ante la caída de postes en diferentes lugares.

La severidad del fenómeno climático azotó con mayor gravedad sobre el club Torrecita Pádel, cuyas instalaciones quedaron totalmente destruidas. Además, se reportó el derrumbe de una vivienda y múltiples daños estructurales en al menos 40 casas del casco urbano, como informó el Municipio de Bolívar. En otras áreas, la caída de árboles y postes complicó el acceso a sectores afectados.

Previo al temporal, el Servicio Meteorológico Nacional había difundido un alerta de nivel amarillo para el centro de la provincia de Buenos Aires, que fue ajustado a naranja durante la tarde noche producto del avance de las tormentas. El episodio se caracterizó por intensas lluvias en cortos períodos y caída de granizo en algunos puntos, del tamaño de un huevo.

Desde el municipio, el intendente Marcos Pisano, con el apoyo de la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, coordinaron las tareas de asistencia junto a los bomberos, policía, Defensa Civil y Protección Ciudadana. En tanto, personal de la Cooperativa Eléctrica local avanzó con la interrupción del servicio eléctrico.

