Un sector bonaerense está en Alerta Amarilla alcanzando a Nueve de Julio

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarilla y naranja para varias zonas del país, debido a la probabilidad de tormentas fuertes y severas que afectarán a las zonas 3, 4 y 10 entre la madrugada y el mediodía del martes. Durante este periodo, se prevé que las tormentas se desplazen de oeste a este, con mayor intensidad en el sur de la Zona DC 4 y el oeste de la Zona DC 3.

Las condiciones meteorológicas incluyen lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, con acumulados que podrían variar entre 15 y 35 mm. Sin embargo, en algunas áreas, especialmente en el sur de la Zona DC 4, se podrían superar estos valores de manera puntual. Las tormentas estarán acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 70 y 90 km/h, lo que podría generar riesgos de caída de árboles, ramas o estructuras ligeras.

Además, se espera actividad eléctrica frecuente y la posibilidad de caída de granizo de diversos tamaños, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de tránsito. Las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente en las zonas más afectadas, y seguir las indicaciones de los servicios de emergencias locales.

La alerta permanecerá activa hasta que las condiciones climáticas mejoren, y se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.