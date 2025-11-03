Un médico bonaerense fue elegido presidente de la Federación Mundial de Terapia Intensiva

- Advertisement -

El doctor Néstor Raimondi, oriundo de la localidad bonaerense de Adolfo Gonzalez Chavez, fue elegido presidente de la Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos (Wficc, por sus siglas en inglés), convirtiéndose en el primer argentino en ocupar ese cargo en uno de los organismos más influyentes de la medicina.

Desde el municipio de Gonzales Chaves expresaron su “profundo orgullo por este reconocimiento, que representa no solo un logro personal para el doctor Raimondi, sino también un motivo de orgullo para toda la comunidad chavense”.

A lo largo de su carrera, “Chiquito” Raimondi se destacó por su compromiso con la medicina intensiva, la docencia y la formación de profesionales de la salud. Su trayectoria trascendió las fronteras del país, con aportes al desarrollo de la especialidad en América Latina y el mundo.