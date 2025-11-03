lunes, noviembre 3, 2025
Sociedad

Un médico bonaerense fue elegido presidente de la Federación Mundial de Terapia Intensiva

Néstor Raimondi es oriundo de Gonzalez Chavez. Ocupará el cargo más influyente de la medicina intensiva a nivel global.

El doctor Néstor Raimondi, oriundo de la localidad bonaerense de Adolfo Gonzalez Chavez, fue elegido presidente de la Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos (Wficc, por sus siglas en inglés), convirtiéndose en el primer argentino en ocupar ese cargo en uno de los organismos más influyentes de la medicina.

Desde el municipio de Gonzales Chaves expresaron su “profundo orgullo por este reconocimiento, que representa no solo un logro personal para el doctor Raimondi, sino también un motivo de orgullo para toda la comunidad chavense”.

A lo largo de su carrera, “Chiquito” Raimondi se destacó por su compromiso con la medicina intensiva, la docencia y la formación de profesionales de la salud. Su trayectoria trascendió las fronteras del país, con aportes al desarrollo de la especialidad en América Latina y el mundo.

Raimondi es jefe de la División de Cuidados Intensivos del Hospital Juan A. Fernández de Buenos Aires, donde se especializó hace más de 30 años. Además, presidió la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (Fepimcti).

Raimondi obtuvo el nombramiento durante el 17° Congreso Mundial de Cuidados Intensivos y Críticos, realizado el mes pasado en Vancouver, Canadá. Ejercerá la presidencia hasta 2027 y asumirá formalmente el cargo en el 18° Congreso Mundial, que se celebrará en India.

