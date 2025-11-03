Un médico bonaerense fue elegido presidente de la Federación Mundial de Terapia Intensiva

El doctor Néstor Raimondi, oriundo de la localidad bonaerense de Adolfo Gonzalez Chavez, fue elegido presidente de la Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos (Wficc, por sus siglas en inglés), convirtiéndose en el primer argentino en ocupar ese cargo en uno de los organismos más influyentes de la medicina.
Raimondi obtuvo el nombramiento durante el 17° Congreso Mundial de Cuidados Intensivos y Críticos, realizado el mes pasado en Vancouver, Canadá. Ejercerá la presidencia hasta 2027 y asumirá formalmente el cargo en el 18° Congreso Mundial, que se celebrará en India.