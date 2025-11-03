Se disputaron las finales del Torneo de Hockey de la Asociación

- Advertisement -

Se disputaron el fin de semana pasado en 9 de Julio las finales del Torneo Clausura 2025 de Hockey para las categorías Sub 14 y Sub 19, con la participación de los 4 clubes clasificados de la Zona “A” y de la “B”, con la organización de la Asociación del Centro de la Provincia y se jugaron los partidos en las canchas de los Clubes Atlético y San Martín.

En la categoría menor ganaron por amplio margen Atlético (a Social 5 a 1), Bragado Club, Saladillo y El Linqueño (a San Martín 5 a 2); luego, en semifinal Atlético a Bragado 7 a 1 y Saladillo a El Linqueño 4 a 3 y en la final ganó Saladillo 4 a 1, clasificando campeón y Atlético Sub campeón. Los demás lugares fueron 3° El Linqueño, 4° Bragado C., 5° Huracán, 6° Sarmiento, 7° Social y 8° San Martín.

Y en Sub 19, Saladillo venció a El Linqueño, Social a Huracán (8 a 0), Atlético a Bragado Club (ganador invicto de la Zona “B, 5 a 4) y San Martín a Sarmiento (4 a 2); en semifinales Social a Saladillo y Atlético a San Martín y en la final Social ganó 4 a 1, clasificando campeón, sub campeón Atlético, 3° San Martín, 4° Saladillo, 5° El Linqueño, 6° Bragado Club, 7° Sarmiento y 8° Huracán.

Los partidos finales se disputaron en cancha del Club Atlético, por tener iluminación y el SUM donde comieron las delegaciones y se hizo a ceremonia de clausura con entrega de premios a los equipos y de la Zona “A”, Sub 14, a la goleadora Francisca Zuñiga Pírez de Atlético y a la de Huracán; valla menos vencida Alma Rabenna, de Atlético y la de Saladillo y mejor jugadora de la final de Saladillo. Y Sub 19, goleadoras Saladillo y Huracán, valla menos vencida Atlético, Leonella Domínguez y mejor jugadora Social.