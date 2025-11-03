- Advertisement -

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, participó este domingo de una nueva edición de la Fiesta de la Frutilla, que se desarrolló en el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, en Villa San Luis, partido de Florencio Varela.

Durante la jornada, Javier Rodríguez destacó la importancia del encuentro: “Este es un evento que sirve para visibilizar la producción y a los productores de frutillas, pero también los productores frutihortícolas que hay en todo el cordón. Es una manera de fomentar el turismo y la cultura”.

El evento, organizado por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del municipio junto a la Delegación Municipal Cruce Varela, reunió a productores frutilleros locales que ofrecieron sus cosechas frescas y productos elaborados. Además, se realizó una feria de emprendedores con artesanías, alimentos regionales y propuestas gastronómicas, junto a una grilla artística que incluyó a Juanma y Branda, Alejo y los Pasteles Verdes, Duet, Cancionistxs, Simplemente Románticos, Morenada Rebelde Sin Fronteras y Tropilleros.

La provincia de Buenos Aires concentra el 37% de la producción nacional de frutilla, con 550 hectáreas cultivadas y un rendimiento promedio de 34 toneladas por hectárea. Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Zona Sur —principalmente Florencio Varela, La Plata y Berazategui— aporta el 30% de la producción provincial, y en particular Florencio Varela concentra el 90% del total del denominado AMBA Sur.

“La provincia de Buenos Aires es la principal productora de frutillas del país y Florencio Varela el distrito de mayor producción dentro de la provincia. Y no es solamente el volumen: en nuestra provincia tenemos las mejores frutillas del país, con una calidad distinguida”, afirmó Javier Rodríguez.

La cosecha principal se extiende de septiembre a diciembre, y durante esos meses el abastecimiento del Mercado Central de Buenos Aires proviene casi en su totalidad de la producción bonaerense. En octubre, el precio mayorista promedio fue de 3.182 pesos por kilo, valor que se mantiene estable respecto del año pasado, y es el segundo más bajo de los últimos cinco años en términos reales, reflejando una fuerte oferta local.